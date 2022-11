Lo scandalo che ha investito l'AIA, dopo che il procuratore Rosario D'Onofrio è stato arrestato in un'inchiesta per narcotraffico della Dda di Milano, non ha avuto un impatto negativo sui direttori di gara che sono scesi in campo nel week-end del calcio italiano. A dirlo è Gabriele Gravina, nella conferenza stampa a margine del Consiglio Federale in cui è stato decisivo all'unanimiità che la giustizia arbitrale passerà sotto l'egida della Federcalcio: "Gli arbitri hanno dimostrato grandissima maturità, non sono stati scalfiti da questa vicenda - le parole del numero uno della FIGC -. Hanno fatto grandi prestazioni a dimostrazione della loro integrità. Gli arbitri sono intoccabili, non c'entrano nulla con tutto questo. Ci sono delle responsabilità personali, ancora tutte da chiarire dalla magistratura ordinaria. Al nostro interno, sarà più puntuale la ricerca di alcuni requisiti".