Gabriele Gravina scioglie le riserve e annuncia, nel corso di un'intervista a La Nuova Sardegna, l'intenzione di ricandidarsi alla presidenza della FIGC: "La decisione di ricandidarmi è stata presa di concerto con le componenti, anzi sono state loro a chiedermelo in tempi non sospetti, mostrando grande fiducia nella mia persona e nel progetto. Abbiamo condiviso un percorso di valore e di valori che va completato. Avevo risposto loro che ero disponibile a farlo purché ci fosse una larga convergenza sul mio nome e le designazioni formali che ho ricevuto hanno superato addirittura le mie più rosee aspettative”.

Gravina commenta anche le parole di ieri di Roberto Mancini che ha espresso il proprio rimorso per aver lasciato la Nazionale italiana: "Rispetto il pensiero di Roberto, che rimarrà per sempre nella storia azzurra insieme a tutti protagonisti dello splendido trionfo europeo del 2021. Adesso ritengo più corretto guardare al presente e al futuro della nostra Nazionale". Infine, si parla della questione stadi: "Ho chiesto con forza al Governo il riconoscimento di una percentuale sulle scommesse per creare un fondo che consenta di avere l’equity necessaria a chi ha la visione e l’intenzione di ammodernare il proprio impianto. Parallelamente, è fondamentale un ulteriore intervento legislativo che acceleri le procedure. D’altronde, se anche il Ministro dello Sport ha fatto riferimento ad un commissario sul tema è perché alcune criticità evidentemente ci sono”.