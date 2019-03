Grave lutto per il centrocampista dell'Inter, Joao Mario. Il giocatore, come informa Record, ha infatti perso il papà, Joao Mario Eduardo, nella giornata di ieri. Lo Sporting Braga, in cui gioca il fratello Wilson Eduardo, ha comunicato in una nota che il proprio giocatore ha raggiunto l'Angola dopo la gara contro il Vitoria Guimaraes di sabato scorso proprio per l'aggravamento dello stato di salute del padre. A entrambi i calciatori le condoglianze di FcInternews.