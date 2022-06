Giornata di premi per squadre e calciatori d'Abruzzo: ieri sera ad Atri, in provincia di Teramo, i grandi protagonisti del calcio dilettantistico abruzzese si sono riuniti nella cornice di Piazza del Duomo per il Gran Galà del calcio regionale. Nel corso della serata, che ha visto la presenza, oltre che del presidente del Comitato Regionale FIGC Ezio Memmo, del presidente della FIGC Gabriele Gravina, e del vicepresidente vicario LND Christian Mossino, è stato premiato tra gli altri anche Lorenzo Peschetola, campione d'Italia con la Primavera dell'Inter, insignito del premio speciale dedicato a Pierluigi Di Berardino, figura storica del calcio abruzzese.