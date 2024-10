Partita piena di colpi di scena, botte e risposte la sfida di Conference League della Fiorentina in casa del San Gallo, dove il gruppo di Palladino si impone alla fine per 4-2. È la squadra di casa ad aprire la partita con Mambimbi al 23esimo, vantaggio che si protrae fino ai primi minuti della ripresa quando Martinez Quarta firma il pareggio e Ikone la ribalta al 54esimo. Dopo poco meno di venti minuti Gortier fa il gol del 2-2 ma le sorprese non sono finite e ancora Ikone riporta in vantaggio la Viola che va ancora il gol con l’ex Inter, Robin Gosens che chiude la partita e segna il suo primo gol europeo, secondo totale, con la maglia della Fiorentina. Di seguito tutti i risultati di Conference League.

APOEL - Borac Banja Luka 0-1

Celje - Basaksehir 5-1

Djurgarden - Guimaraes 1-2

Gent - Molde 2-1

Hearts - Omonia 2-0

Jagiellonia - Petrocub 2-0

Larne - Shamrock Rovers 1-4

Panathinaikos - Chelsea 1-4

Rapid - Noah Yerevan 1-0

San Gallo - Fiorentina 2-4