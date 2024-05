All'indomani dell'impresa compiuta dall'Atalanta, approdata in finale di Europa League grazie al 3-0 con cui ha demolito il Marsiglia, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, parla dell'umiltà del popolo nerazzurro anche nel momento di massima euforia per il club: "Rimaniamo coi piedi per terra, non ci siamo montati la testa - le sue parole a Sky Sport -. Non mi pare che nessuno si paragoni a Inter, Milan, Juve o alle big d'Europa, se non sul campo da gioco dove ce la giochiamo con chiunque".