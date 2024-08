L'esordio di Pierlugi Gollini con la maglia del Genoa è arrivato sabato scorso, nel pareggio contro l'Inter. Intervistato da Il Secolo XIX, il portiere rossoblu parla così della sua prima uscita col Grifone: "Contro l’Inter ero tranquillo, lo scorso anno a Napoli ho giocato per un mese di fila e disputato partite di un certo livello. Tornare titolare è stata una cosa naturale".

"Venire a giocare in una piazza importante e in un club storico con tanti tifosi allo stadio sono stati alcuni fattori che mi hanno spinto a scegliere questo club e poi c’è l’aspetto sportivo - aggiunge Gollini in un altro passaggio -. L’anno scorso, quando sono venuto a Genova da avversario, ho visto una squadra ben allenata e ho sentito parlare molto bene di Scarpi e del suo staff da Mattia Perin".