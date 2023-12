Dal suo profilo Instagram, Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, ha mandato un augurio sincero ai suoi follower facendo due richieste particolari per l'anno che verrà, quello in cui gli azzurri affronteranno Euro 2024 da campioni in carica: "Quest’anno ho chiesto a Babbo Natale la vostra felicità e il vostro tifo per la Nazionale! Tanti auguri di buon Natale a tutti voi", il messaggio postato da Lucio, con tanto di foto che lo ritrae con la felpa degli azzurri addosso.