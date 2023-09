Una giornata di squalifica per Alexis Saelemakers del Bologna, espulso durante la gara contro il Monza, con ammenda di duemila euro "per aver criticato in maniera irrispettosa l'operato arbitrale", e multa di 5mila euro alla Roma per un coro insultante contro la tifoseria del Genoa. Questi i provvedimenti più importanti presi dal Giudice Sportivo dopo le ultime partite della sesta giornata di Serie A.