La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15esima giornata del massimo campionato. Di seguito tutte le sanzioni per i calciatori, gli allenatori e i membri dello staff.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

FAZIO Federico Julian (Salernitana): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara, una critica irrispettosa avvicinandosi al Quarto Ufficiale in modo scomposto.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALABRIA Davide (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DUDA Ondrej (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZALEWSKI Nicola (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FONSECA FERREIRA Joao Diogo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONZALEZ CANELLAS Joan (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

ERLIC Martin (Sassuolo)

RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio)

ZIRKZEE Joshua Orobosa (Bologna)



PRIMA SANZIONE

OSTIGARD Leo Skiri (Napoli)

PINTO RAMOS Kaio Jorge (Frosinone)



PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

GYOMBER Norbert (Salernitana)

MALEH Youssef (Empoli)

RAMADANI Ylber (Lecce)



SESTA SANZIONE

PAREDES Leandro Daniel (Roma)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

FRENDRUP Morten Wetche (Genoa)

GRASSI Alberto (Empoli)

OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri Z (Frosinone)

TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Torino)



TERZA SANZIONE

COULIBALY Lassana (Salernitana)

CRISTANTE Bryan (Roma)

KASTANOS Grigoris (Salernitana)

KYRIAKOPOULOS Georgios (Monza)

MAZZOCCHI Pasquale (Salernitana)

REIJNDERS Tijjani Martinu (Milan)

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus)



SECONDA SANZIONE

BIRAGHI Cristiano (Fiorentina)

DANILIUC Flavius David (Salernitana)

DOS SANTOS LOURENCO DA SILVA Ederson Jose (Atalanta)

DUNCAN Joseph Alfred (Fiorentina)

GOLDANIGA Edoardo (Cagliari)

ILIC Ivan (Torino)

JOVIC Luka (Milan)

LLORENTE RIOS Diego Javier (Roma)

MARUSIC Adam (Lazio)

RODRIGUEZ ARAYA Ricardo Ivan (Torino)

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa)



PRIMA SANZIONE

BENNACER Ismael (Milan)

DIA Boulaye (Salernitana)

GARRITANO Luca (Frosinone)

HYSAJ Elseid (Lazio)

MULATTIERI Samuele (Sassuolo)

NUNES JESUS Juan Guilherme (Napoli)

PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio)

TCHAOUNA Loum (Salernitana)



PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

LOCATELLI Manuel (Juventus)



AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

KVARATSKHELIA Khvicha (Napoli)

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo)



SECONDA SANZIONE

IKONE' Nanitamo Jonath (Fiorentina)

SKORUPSKI Lucasz (Bologna)



AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

LAURIENTE Armand Gaetan (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.



PRIMA SANZIONE

CONSIGLI Andrea (Sassuolo)

OSIMHEN Victor James (Napoli)

URBANSKI Kacper (Bologna)



b) ALLENATORI

AMMONITI



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DAVERSA Roberto (Lecce)



TERZA SANZIONE

INZAGHI Simone (Internazionale)



PRIMA SANZIONE

CIOFFI Gabriele (Udinese)



c) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MICHELASSI Simone (Fiorentina): per avere, al termine della gara, contestato platealmente l'operato degli Ufficiali di gara.



d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SIGOLO Massimiliano (Sassuolo): per avere, al termine della gara, contestato platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.