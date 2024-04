Malick Thiaw dovrà saltare il derby di lunedì contro l'Inter. Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno il difensore del Milan, ammonito nel corso del match contro il Sassuolo e in diffida. Gli altri giocatori che salteranno la prossima giornata sono: Amir Rrahmani e Mario Rui del Napoli, Jean Daniel Akpa Akpro del Monza, Pontus Almqvist del Lecce, Lassana Coulibaly della Salernitana e Samuele Ricci del Torino.

Stop di un turno anche per il tecnico granata Ivan Juric "per avere, al 40° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Multe, infine, per Lecce e Verona, rispettivamente di 5mila e 1.500 euro.