Sono quattro i giocatori squalificati per un turno dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 35esima giornata di Serie A. Si tratta di Ivan Provedel, sanzionato tramite prova tv per espressione blasfema, Sasa Lukic e gli empolesi Petar Stojanovic e Valerio Verre, che salteranno la sfida di venerdì con l'Inter. In chiave nerazzurra da segnalare anche la seconda sanzione comminata a Matias Vecino, ammonito dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo a Udine.