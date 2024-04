A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo dopo le partite della 30esima giornata, sono sei i giocatori squalificati per il prossimo turno di campionato: si tratta di Matteo Pessina (Monza), Ruben Loftus-Cheek (Milan), Giangiacomo Magnani (Hellas Verona), Evan N`Dicka (Roma), Matteo Retegui (Genoa) e Lorenzo Lucca dell'Udinese, che salterà pertanto la gara contro l'Inter di lunedì.

Entrano nella lista dei diffidati Osimhen (Napoli), Caldirola (Monza), Candreva (Salernitana), Kolasinac (Atalanta), Koopmeiners (Atalanta), Piccoli (Lecce), Thiaw (Milan). Nessuna sanzione per giocatori dell'Inter. Ammende per quattro società: multa da 4mila euro per il Napoli, da 2.500 per il Lecce da 1.500 euro ciascuna per Lazio e Roma.