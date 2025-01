In attesa dell'ultima gara della 20esima giornata di Serie A EniLive, arriva la decisione del Giudice Sportivo riguardanti le gare valide per la 20ª giornata di Serie A Enilive 2024/2025 giocate il 10, 11, 12 gennaio che ha decretato la squalifica per un turno di campionato, tra gli altri, anche del difensore del Bologna Jhon Lucumì, ammonito ieri nel corso del match contro la Roma e in diffida. Il colombiano, quindi, sarà out per il recupero di mercoledì contro l'Inter. Un turno di stop anche per Tchaouna (Lazio), Linetty (Torino), Walukiewicz (Torino) e Zampano (Venezia). Entrano nella lista dei diffidati Del Prato (Parma), Mancini (Roma), Rovella (Lazio), Kolasinac (Atalanta), Vojvoda (Torino).

Saranno inoltre squalificati per un turno di campionato il tecnico della Juventus Thiago Motta e il tecnico del Torino Paolo Vanoli. Decretata anche una multa di 4mila euro ai danni del Venezia, "per per avere suoi sostenitori, al 33° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che causavano l'interruzione della gara per circa trenta secondi".