Sono sei i giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 21esima giornata di Serie A. Tra questi c'è Ante Rebic, il quale è stato punito anche con un'ammenda da 10mila euro: il croato salterà Lecce-Inter di domenica. Oltre all'ex Milan non giocheranno la prossima gara di campionato: Ali Dembele (Torino), Edoardo Goldaniga (Como), Oumar Solet (Udinese), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) e Isak Hien (Atalanta). Sanzione dur, invece, per Ondrej Duda del Verona, che sarà fuori causa per tre giornate, "per avere, al 44° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa".