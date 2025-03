Intervistato da Le Parisien, Olivier Giroud è tornato ancora una volta a parlare del Milan e dello scudetto vinto con i rossoneri nel 2022. "Ho vissuto nove anni splendidi in Inghilterra, ma difficilmente potrei trovare un campionato migliore della Serie A" ha detto l'ex attaccante del Diavolo, arrivato a Milano dal Chelsea, club con il quale mesi prima l'Inter ne aveva peraltro trattato cercando di imbastire una trattativa per portarlo in nerazzurro.

"Giocare per il grande Milan e vincere lo scudetto nel 2022 è stato incredibile - ha ancora una volta sottolineato il francese che ritorna sullo scudetto vinto nel 2022 ai danni proprio dell'Inter -. Da bambino tifavo per quel Club, per cui aver avuto la possibilità di difendere quei colori per tre anni è stato un grandissimo orgoglio. Ho avuto l’opportunità di lavorare con Maldini, Pioli, Ibra… In Italia mi sono divertito. Passione dei tifosi e amore per il calcio? Non avevo mai provato nulla di simile prima. San Siro è il vero tempio del calcio".