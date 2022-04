Alberto Gilardino, che questa stagione ha allenato il Siena, club di Serie C, prima d'esser esonerato, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della crisi del calcio italiano, partendo inevitabilmente dalla sconfitta, che ancora si fa sentire, dell'Italia contro la Macedonia del Nord: "Bisogna essere grati a Roberto Mancini e alla squadra - spiega - sia per il trofeo che per com’è arrivato, attraverso il gioco. Purtroppo temo si tratti di un’eccezione: tolto questo successo, tra Nazionale e club non vinciamo in campo internazionale dal 2010”.