"In quanti mi hanno preso in giro dopo la finale? Lo dico pubblicamente: uno solo, un milanista che conosco poco e che ho mandato a*******o". A raccontare l'aneddoto tra le risate è Giacomo Poretti, grande tifoso dell'Inter e noto comico del trio 'Aldo, Giovanni e Giacomo'.

"A me non mi piace questa roba - ha precisato Giacomino ai microfoni di QVS -. Io sono stato ad Atene nel 1983 a vedere Juventus-Amburgo, invitato da amici juventini. Io gli ho detto ‘ragazzi, io tifo Amburgo però. Però cosa è successo: io non ho infierito, memore forse dal 1967, e lo possono dire i miei conoscenti, amici interisti, milanisti e juventini, io quando loro perdono il derby specialmente adesso...non dico niente. Perché mi sembra un’assurdità infierire sul dolore degli altri. Anche un napoletano mi ha scritto e mi ha detto ‘Giacomo, ho qui la coppa del nonno. La mangiamo?’. Io gli ho detto ‘sai dove te la puoi infilare questa coppa?’ (ride, ndr). So che è un gioco nazionale, molto crudele ma che io non condivido. Se vinco, vinco, se perdo non pretendo niente. La vivo più come Ranieri, se posso mi batto contro questa roba".