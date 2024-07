Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Emanuele Giaccherini analizza gli sviluppi del mercato della Juventus, che ha rinforzato il centrocampo con gli arrivi di Douglas Luiz e Khephren Thuram. Basteranno per colmare il distacco con l'Inter? "Secondo me il gap è veramente tanto perché l'Inter parte da una base altissima e la Juve è tutta in fase di costruzione però ho tantissima fiducia in Thiago Motta. I primi due acquisti sono due centrocampisti, due giocatori offensivi perchè il suo modo di giocare dipende tantissimo da quella zona del campo. Poi dopo ci vorranno anche i difensori che dovranno essere in grado di gestire la palla, di uscire come faceva il Bologna l'anno scorso. Credo però che il gap sia tanto con l'Inter. Thiago deve stupirmi perché ha un compito difficile infatti allenare la Juventus non è come allenare il Bologna dove ti va bene giocare bene, alla Juve devi anche vincere."