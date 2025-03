Dopo essere stato a lungo nel mirino del ct Julian Nagelsmann, arriva finalmente il momento tanto atteso per Yann Bisseck. Il difensore dell’Inter, convocato per la prima volta dalla Germania in questa sosta, ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia della Nazionale maggiore.

Il debutto è avvenuto al 77’ del match contro l’Italia, nel delicato finale di gara con la Germania avanti 3-2 e gli Azzurri alla ricerca del pareggio. Bisseck è subentrato ad Antonio Rudiger, entrando così in campo in un momento di grande tensione, pochi istanti dopo l’episodio del rigore inizialmente concesso all’Italia e poi annullato dal VAR.

“Non mi sento ancora un giocatore della Nazionale, prima devo scendere in campo”, aveva dichiarato Bisseck nei giorni scorsi, con umiltà e consapevolezza. Ma ora quel sogno, accarezzato e inseguito con determinazione, si è concretizzato: il giovane difensore dell’Inter ha fatto il suo debutto con la maglia della Germania, entrando al 77’ e sfiorando subito il gol di testa all'83'.

Una convocazione che già rappresentava per lui un enorme traguardo, un riconoscimento al lavoro e alla crescita mostrati in nerazzurro, ma l’ingresso in campo ha dato forma e sostanza a un obiettivo che il classe 2000 cullava da tempo. “Ho tanti obiettivi, ma per ora mi godo questo momento”, aveva aggiunto. E adesso, con l’esordio ufficiale, può farlo davvero.