Esplode Alberto Zangrillo, presidente del Genoa. Dopo la partita contro il Milan, vinta dai rossoneri dopo un finale pazzesco contraddistinto da alcuni episodi roventi, su tutti il gol vittoria di Christian Pulisic arrivato dopo un controllo non propriamente regolare, il numero uno rossoblu testimonia tutta la sua rabbia per quanto accaduto ai microfoni di Sky Sport e DAZN: "Stiamo rovinando un gioco: Alberto Gilardino non viene così non si becca una squalifica, me la becco io. E parliamo dell'entrata di Mike Maignan: è assassina, lo dico da medico; va col ginocchio sulla gola di Caleb Ekuban. Vedremo quante giornate di squalifica gli daranno... Ma tanto facciamo due campionti diversi, in questo calcio da padrone la fanno gli stessi. Io non ho rabbia, semmai molta amarezza. Dobbiamo decidere una cosa: o siamo dei codardi e ce la raccontiamo in due minuti, oppure raccontiamo quello che è accaduto. Ho massimo rispetto per gli arbitri, ma è legittimo porsi domande: le regole dicono che la decisione va presa quando c'è certezza, e sul gol di Pulisic c'è il tocco chiaro di mano, quindi non è gol. Punto, non ho bisogno di spiegazioni. Non si sa perché alla fine quando non c'è una ragionevole certezza siamo noi a soccombere".

Di fronte alle spiegazioni di Luca Marelli, Zangrillo risponde con sarcasmo e una punta di veleno: "La prossima volta cercheremo di avere immagini più chiare... Non so come possiate fare gli analisti del mio stato d'animo. La prossima volta, anche per rispetto di 33mila persone e di una squadra che stava facendo una partita meravigliosa, rivediamo la decisione. Serve il buonsenso applicato al gioco".