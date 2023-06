Parlando ai microfoni de Il Secolo XIX, Josep Martinez, portiere del Genoa neopromosso in Serie A, non vede l'ora che cominci la nuova stagione anche per poter calcare un campo sul quale ammette di voler giocare da sempre: "Fin da bambino uno dei miei sogni era riuscire a giocare a San Siro, adesso con il Genoa avrò questa possibilità. E due volte, con Milan e Inter. Non vedo l'ora di sfidare André Onana e Mike Maignan. Due portieri forti, molto simili come caratteristiche. Forti tra i pali e con grande personalità. Due tra i migliori portieri del campionato".