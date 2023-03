Alberto Gilardino non può che ringraziare Eddie Salcedo, colui che ha dato il la alla vittoria del Genoa in casa del Brescia, successo grazie al quale i rossoblu mangiano tre punti al Frosinone battuto in casa dal Cosenza nella classifica di Serie B. E nel dopopartita, il tecnico del Grifone evidenzia i meriti del ragazzo arrivato a gennaio dall'Inter: "Non doveva giocare poi è entrato per il problema di George Puscas, poi ha fatto gol. All’inizio ho visto un match lento e bloccato da entrambe le parti, poi con il suo gol è cambiato tutto. Non era scontato vincere qui, sono felice".