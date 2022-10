In una lunga intervista rilasciata a ESPN, Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha parlato nuovamente del progetto del nuovo stadio dei club milanesi: "Abbiamo un grande progetto finanziato privatamente su cui ho dedicato molto tempo durante il mio primo anno, che però si è impantanato nella politica e nella burocrazia italiana. Ma ora vediamo la luce alla fine del tunnel. Abbiamo già l'approvazione per lo stadio, ci sono un paio di passaggi che stanno attraversando con un dibattito pubblico. Sono molto ottimista sul fatto che il progetto dello stadio prenderà il via l'anno prossimo con tutte le approvazioni. Questo Paese è un gigante addormentato. Le squadre di calcio qui sono enormi per via della storia, della cultura che rappresentano. Il calcio italiano ha attraversato un periodo difficile, ma sono assolutamente convinto che tra 10 anni sarà fiorente, si giocherà in stadi moderni con alcuni dei più grandi nomi di club, il miglior stile di gioco, i tifosi più appassionati del mondo. Quello che faremo avrà un impatto non solo sul Milan come club, non solo su Milano come città, ma sull'Italia come Paese".