Intervistato da Radio CRC, l'ex arbitro Claudio Gavillucci si è espresso a favore dell'introduzione del VAR a chiamata: "I tempi sono maturi, è necessario. Ne parlo da tempo perché le polemiche e le discussioni, anche tra noi arbitri, nascono più dalla mancata chiamata del VAR che dalla decisione finale. Con il challenge a disposizione delle squadre, molti di questi problemi verrebbero risolti, restituendo all'arbitro centrale la piena autonomia di decidere dopo aver rivisto le immagini, senza essere influenzato dalla discrezionalità del VAR, come purtroppo è successo ieri a Monza. Sono convinto che se La Penna avesse rivisto quell'azione, avrebbe assegnato il rigore alla Roma. In quel caso, non è stata la decisione dell'arbitro in campo a contare, ma l'interpretazione del VAR".