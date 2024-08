N ella giornata di ieri, alla vigilia del match di Supercoppa europea con il Real Madrid, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare di mercato e, in particolare, del caso Koopmeiners. "Mi dispiace per Koopmeiners che è la vittima di questa situazione, è stato privato della possibilità di giocare questa partita. Mi dispiace non averlo convinto a restare fuori da certe beghe di mercato. Recuperabile? Questo è un argomento che riguarda la società. Io l'avevo anche avvisato, non sono riuscito a convincerlo, è stato fatto un qualcosa per danneggiare il più possibile l'Atalanta".