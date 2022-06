Il presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini , intervistato da Radio Uno Rai dopo la conclusione del campionato che ha visto la vittoria dell'Olimpia Milano, plaude ad un movimento subito che visti i numeri di pubblico della serie finale con la Virtus Bologna appare rinato dopo i problemi causati del Covid: “E’ straordinario quanto successo nelle finali, a Milano e a Bologna, dove c’è sempre stato il tutto esaurito, così come nei quarti e nelle semifinali. Con la capienza al 100% c’è stato il ritorno del grande pubblico e l’obiettivo è fidelizzarlo per la prossima stagione . C’è stata grandissima abnegazione e sacrificio di proprietà e consorzi che, dopo due anni di zero ricavi, hanno portato in porto due campionati di uno sport che vive di incassi di palazzetti e di sponsor”.

Gandini torna anche sul parallelismo tra l'Eurolega di basket e la Super League, il progetto assimilato alla massima competizione europea della palla a spicchi per le sue modalità: "Nel basket c'è questa situazione ormai da 20 anni. Nel 2000 ci fu la scissione che ha portato alla Eurolega a inviti che tutti conosciamo. E' una situazione confusa, per le coppe europee. C'è la Fiba e dall'altra parte l'Eurolega che si contengono le migliori squadre del continente. Questo genera problemi di calendario, trovare spazio per tutte le competizioni è molto complesso. E io devo tutelare il campionato, l'interesse di 16 squadre e non solo di chi fa le squadre europee. Ci sono dialoghi in corso anche con l'Nba, per trovare una quadra a livello generale e avere una situazione più chiara nel giro di due-tre stagioni".