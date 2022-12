A margine dell'incontro natalizio con la stampa presso lo stadio Brianteo, l'ad del Monza Adriano Galliani ha auspicato un cambiamento radicale nel calcio: "Vorrei due tempi effettivi da 30 minuti ciascuno, perché a calcio si gioca troppo poco. Ne ho parlato anche con Pierluigi Collina : quando il pallone si ferma, si dovrebbe fermare l'orologio. Auspico che il calcio possa andare in questa direzione. Da grande appassionato di basket, dico che si dovrebbe giocare di più ".

Galliani si è detto scettico sulla questione seconde squadre: "Il tema delle seconde squadre riguarda le società di A, ma se poi un team retrocede in B che si fa? Il problema è che, a differenza delle americane, le nostre leghe sono aperte. Con promozioni e retrocessioni. E chi va in B cosa fa? Vende la seconda squadra a chi viene promosso? Ecco, per questo motivo la vedo difficile".