Giullio Gallazzi, colui che guida la holding GM Sport Ventures a cui fa capo l'Alcione, ha concesso un'intervista esclusiva a Tuttosport, nella quale ha messo l'eccento sui risultati dentro e fuori dal campo raggiunti dalla società milanese: "Siamo primi in classifica (nel girone A di Serie D, ndr) e, soprattutto, in collaborazione con l’Inter, abbiamo fatto i lavori necessari all’Arena - le sue parole -. Loro l’hanno inaugurata con il derby femminile, noi lo faremo nelle prossime settimane. Una volta conquistata la promozione diretta, completeremo tutti i lavori per ottenere le autorizzazioni necessarie per svolgerci il campionato di Serie C".

Insomma, l'Alcione punta a ritagliarsi uno spazio importante in una città dominata da due club storici come Milan e Inter, spiega Gallazzi: "Noi siamo convinti che ci sia posto per tutti perché a Milano c’è da sempre interesse per le eccellenze. L’Alcione, inoltre, è diversa da Inter e Milan perché non può contare su decine di migliaia di tifosi. Noi puntiamo a un target giovane, a liceali, universitari, alla rete allargata dei giocatori stessi e delle loro famiglie, ben sapendo che se uno tifa Alcione può essere tranquillamente tifoso di Inter o Milan: noi non ci proponiamo come alternativa a loro, ma vogliamo offrire un prodotto diverso".

A proposito di prendersi uno spazio importante, Gallazzi non esclude di fare un pensierino sul fatto di traslocare a San Siro in caso Inter e Milan decidessero di lasciarlo: "Ovvio che non dipenda solo da noi, ma una città come Milano non può non avere sedi adeguate per le eccellenze del proprio sport. Noi abbiamo messo mano a un progetto per rendere agibile l’Arena ma è chiaro che se San Siro dovesse rimanere lì, una riflessione si imporrebbe sul come sfruttare quello stadio leggendario".