Non sono mancati, secondo Giovanni Galeone, gli errori di Massimiliano Allegri nella sua prima stagione dell'esperienza 2.0 alla Juve: "Quest'anno non gli sono riusciti troppo i cambi - le parole del maestro di Max a Radio Bianconera -. Con l'Inter in Coppa Italia ha tolto il terzino per Morata cambiando la partita ma, una volta in vantaggio, poi ha cambiato ancora e l'ha persa, purtroppo. Non è stato premiato, anzi, non mi è piaciuto, Perisic sulla sinistra ha spinto forte e l'unico come corsa che avrebbe potuto dargli fastidio era Bernardeschi, e lui lo ha tolto (per Bonucci, ndr). Se sta perdendo, lui però fa i cambi e riesce a cambiare le partite. Quando le vince, ogni tanto è un po' conservativo".