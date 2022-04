Sebastien Frey, intervistato da Tutto Mercato Web, sprona l'Inter in vista del match di domani sera contro la Juventus: "La partita è il derby d'Italia ed è bellissima da vivere. Nessuna delle due può fare un passo falso. L'Inter per tenersi ancora in corsa per lo scudetto deve vincere. E' una gara molto delicata".

La crisi dell'Inter come se la spiega?

"Non so se è solo stanchezza fisica o anche psicologica. L'anno scorso andavano a mille, quest'anno avevano fatto un ottimo periodo, poi sono calati. Da fuori non riesco a spiegarmi il motivo ma lo sapremo a fine stagione quando verrà fatto un resoconto. L'Inter ha vinto lo Scudetto l'anno passato e può ancora farcela. Da ex nerazzurro mi auguro che da domani possano ripartire e vincere".