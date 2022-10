Doppio ex di turno, Salvatore Fresi, per l'appunto con un passato all'Inter e alla Salernitana, presenta la gara del prossimo weekend tra le sue due ex squadre. "I granata potranno giocare senza pressione, rinfrancati anche dall’importante vittoria col Verona. La classifica dice che i granata sono a quota dieci a testimonianza di un buon avvio. Fare 10 punti ogni 9 partite, infatti, vorrebbe dire salvezza certa. Domenica scorsa ha giocato male? Beh, io allora spero che contro l’Inter giochi di nuovo male, ma che faccia risultato" ha detto al Mattino di Salerno dove ha espresso il suo auspicio circa il vincitore del match .

Nel corso del botta e risposta Fresi spiega poi come, a suo avviso, la Salernitana può battere l'Inter:

"Secondo me, sarebbe un errore aspettarla. L’Inter va azzannata, aggredita: la Salernitana dovrà scendere in campo con l’obiettivo di provare subito a fare gol per costringere i nerazzurri a rincorrere e spendere energie fisiche e mentali. Se riuscisse a passare in vantaggio, allora sì che la Salernitana potrebbe impostare una partita di ripartenze".