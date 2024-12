Davide Frattesi si presenta davanti alle telecamere di SportMediaset dopo la qualificazione dell'Inter ai quarti di Coppa Italia, arrivata dopo il 2-0 rifilato all'Udinese.

La profondità di rosa è un vantaggio?

"Sicuramente, permette a tutti di rifiatare. È un'ottima cosa per la squadra, oggi siamo stati bravi a farci trovare pronti".

L'Inter avrà la forza di arrivare in fondo in tutte le competizioni?

"È il nostro obiettivo come ogni anno, cerchiamo sempre di vincere come deve fare l'Inter. Cercheremo di andare sempre in fondo".

Quanto è stimolante e interessante avere squadre che non mollano e che spingono?

"Fosse per noi sarebbe interessante essere già a +15 (ride, ndr), ma sono d'accordo. Così non siamo mai scarichi perché il ritmo si alza e la concentrazione è più alta. Non siamo partiti benissimo, ora ci siamo dentro al 100% e dobbiamo prendere quelle che ci sono davanti".

Quali sono gli aspetti sui quali devi migliorare?

"Quello dello scorso anno, è un percoso che sto facendo. Devo migliorare nella costruzione, poi non è facile andare in campo e fare quello che per me è più complicato quando non si ha continuità. Ma l'importante è lavorare per migliorare e lo faccio ogni giorno".