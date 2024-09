Davide Frattesi ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria degli azzurri in Francia: "Sono contento, quando aiutiamo la squadra è sempre qualcosa in più. Questa serata deve essere una ripartenza per noi. Secondo me la ripartenza è un fatto mentale, agli Europei c'era tanta pressione, eravamo un po' scarichi. Abbiamo provato poche cose, che ti rimangono dentro. Stiamo andando nella direzione giusta, siamo contenti di questo. Non dobbiamo dimenticarci le sconfitte, dalle quali si impara sempre. L'aria è cambiata, siamo più liberi e tranquilli. Merito del mister: dobbiamo continuare con questo spirito. Dal punto di vista delle individualità certe squadre ci distruggono (ride, ndr), ma con il gruppo possiamo fare grandi cose".

Sull'esultanza: "Con Menichini ho un bel rapporto. Il mister? Ci siamo divise le colpe, che vanno divise a metà. L'abbraccio della ripartenza. All'inizio ho pensato: ora finisce 6-0 (ride, ndr). Bisognava seguire i precetti del mister. Spalletti in campo è fortissimo, ci ha descritto la partita che si è sviluppata. Difensivamente lasciavano spazi, non erano messi benissimo. Siamo stati bravi a finalizzare, a parte la traversa".