Col suo ingresso in campo, ha cambiato il volto del match col Torino. Davide Frattesi arriva in postazione DAZN: "Era importante vincere perché domani sera c'è uno scontro che ci permetterà di allungare o rimanere in scia. Non era facile perché in casa del Torino è come andare dal dentista: è una squadra antipatica da affrontare, ma noi abbiamo tenuto bene per sessanta minuti e alla fine abbiamo vinto".

Sta cambiando qualcosa nel tuo modo di gestire le energie?

"Devo imparare, l'infortunio forse è dovuto alla foga di andare sempre a 200 all'ora, devo migliorare sotto questo punto di vista; anche altri mi dicono di calmarmi durante gli allenamenti".

Sei un giocatore che cambia le partite, ti piace questo ruolo?

"Sì, è una delle mie caratteristiche. Magari a partita in corso si nota la differenza di passo. Poi si gioca ogni tre giorni e per tutti ci sarà spazio, l'importante è vincere".

Quanto speri di essere titolare col Salisburgo?

"Tanta, è diverso giocare dall'inizio, è una cosa che cambia anche la percezione del campo. Meglio partire dall'inizio, ma l'importante è che si giochi".

Più facile giocare in Nazionale o all'Inter?

"Oggi ero ancora avvelenato perché con l'Inghilterra non mi ero piaciuto, quando perdiamo per due giorni non rispondo a nessuno. Poi bisogna scindere le cose e tornare carichi, sicuramente in Nazionale è bello ma anche qui perché ci seguono tanti tifosi e c'è un obiettivo da raggiungere".