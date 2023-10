Nuovo forfait per Didier Deschamps, ct della Nazionale francese: Jules Koundé ha dovuto abbandonare il gruppo dei Bleus radunatosi a Clairefontaine in seguito al problema al ginocchio accusato durante la partita tra Barcellona e Granada; assenza che si aggiunge a quella di William Saliba, infortunato al piede e sostituito da Jean-Clair Todibo. Secondo RMC Sport il suo posto sarà preso da Axel Disasi, difensore del Chelsea. Chiamata che può avere ripercussioni per Benjamin Pavard: il difensore dell'Inter, infatti, dovrebbe essere impiegato come terzino destro nelle sfide con Paesi Bassi e Scozia.