In vista della sfida di sabato tra Inter e Sampdoria, l'ex blucerchiato Marco Franceschetti ricorda una sfida tra le due squadre datata 15 novembre 1996, vinta in rimonta dai genovesi per 4-3: "Fu un momento unico e straordinario. Stavamo andando benissimo, eravamo secondi. Partita storica giocata alla stragrande. Dopo il gol mi ero tolto la maglia, Trentalange mi ammonì e poi mi mostrò il cartellino rosso, pensando fosse la seconda. Invece non era vero e riuscii a terminare la gara" ha detto a La Repubblica.