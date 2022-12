"Buen día, hermosa mañana, ¿verdad?". La frase pronunciata da Lautaro Martinez sul pullman dell'Argentina il giorno dopo il trionfo in Coppa del Mondo non è altro che la citazione di una battuta del personaggio interpretato da Guillermo Francella nel film 'Extermineitors 3'. Il video, diventato virale, è stato visto anche dall'attore che ha svelato di aver apprezzato il riferimento del Toro: "Sono stato molto contento del video, ho riso a crepapelle - le sue parole al Clarin -. Adoro Lautaro, come tutto il Racing. E Rodrigo (De Paul ndr), l'huevo (Marcos Acuña)...