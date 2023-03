Il Botinero accoglie Carlo Cottarelli. L'economista, noto tifoso interista e promotore del progetto InterSpac, è stato ospite questo pomeriggio del locale di proprietà di Javier Zanetti in Via San Marco a Milano in compagnia di due colonne della Grande Inter, vale a dire Gianfranco Bedin e Sandro Mazzola. Insieme hanno posato per la consueta foto ricordo.