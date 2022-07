"Le dichiarazioni su Paulo Dybala? È il solito Beppe Marotta. Esperto, furbo. Sa lavorare in silenzio”. A parlare così ai microfoni di Tutto Mercato Web è Rino Foschi, ex ds del Palermo, che loda l'ad sport nerazzurro per l'arrivo di Romelu Lukaku: "Marotta ha riportato un giocatore importante che era stato bravo a vendere. Un grande colpo di mercato. L'arrivo di Dybala? Prima le uscite. A Marotta e Fabio Paratici Dybala l’ho ceduto io. Con esperienza Beppe sta bloccando un giocatore importante. E non si fa mettere pressione per le uscite".