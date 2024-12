Intervenuto sulle frequenze di '1 Football Club' su 1 Football Station, il direttore sportivo Rino Foschi ha inquadrato la lotta Scudetto, mettendo in prima fila due squadre: "Il Napoli è una squadra forte che ha avviato un nuovo ciclo con un allenatore come Antonio Conte. Ha avuto una preparazione estiva giusta e ora sta lavorando sui dettagli. In un campionato equilibrato come questo, il Napoli parte avvantaggiato, anche se ci sono giornate negative per tutti. Ad ogni modo bisogna riconoscere che Napoli e Inter sono le squadre più attrezzate per la vittoria finale, come si pensava già quest’estate”.