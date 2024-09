L'ex calciatore del Napoli Gaetano Fontana ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero della squadra di Antonio Conte: "Questo Napoli deve ancora partire - riporta TuttoNapoli.net - perché Conte è entrato con una forza incredibile nel gruppo, per far capire che prima di tutto c’è bisogno di stabilire delle linee guida a livello comportamentale. Si è ultimato in questi giorni, con giocatori importanti e che vanno assemblati. C’è fiducia, perché poi ci saranno anche contenuti tattici e tecnico, dopo aver assemblato l’aspetto comportamentale. Può essere un ciclo vincente e De Laurentiis ha dato un segnale diverso rispetto al passato. Tutto è servito, per arrivare ad oggi con una società solida. ADL ha dimostrato che vuole essere indipendente e, con la forza economica che ha, può permettersi di mettere fuori squadra anche un calciatore come Osimhen. C’è bisogno di dare equilibrio alla squadra. De Laurentiis ha portato calciatori e allenatore importanti, ha dato il segnale che è lui il primo a crederci.

Lukaku? E’ stata fatta un’operazione da parte di Conte incredibile. Gli ha spiegato lo scenario e si è dovuto allenare da solo, che è fastidioso per un atleta. In questa fase di preparazione, lo ha preparato anche mentalmente e si è presentato nella migliore condizione possibile. Non ha i 90’ perché ha lavorato da solo, ma ha manifestato in campo tutto quello che è stato il lavoro di Conte su di lui. Adesso serve pazienza, perché è probabile che non sia sempre al massimo, perché deve interiorizzare un altro tipo di lavoro. Il vero Lukaku lo vedremo tra un mesetto.

Ho sentito critiche ingenerose su Raspadori, Anguissa e Meret, ma stiamo parlando di un gruppo importante, bisogna fare un respiro lungo prima di etichettare i calciatori. Adesso c’è da assemblare la squadra, ma nei singoli è una squadra forte. Non è facile vivere un anno come la scorsa stagione e sono curioso di vedere questa squadra tra un mesetto. Il Napoli ha la fortuna di avere la settimana tipo e Conte può portarli a regime. Spero di vedere un Napoli competere verso l’alto e diminuire il gap con l’Inter".