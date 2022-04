La topica di Ionut Radu che ha consegnato la vittoria al Bologna, complicando tremendamente i piani scudetto dell'Inter, continua a essere tema di dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Alberto Fontana, ex portiere nerazzurro, per esempio si è fatto un'idea sui motivi che possono aver causato quel calo di concentrazione del portiere romeno: "Quando sei giovane e giochi poco devi cercare di essere il più semplice possibile - le sue parole a TMW Radio -. La continuità, soprattutto per un ragazzo di quell’età è fondamentale. Per esempio Donnarumma, che per me è il più forte del mondo, quest’anno ha commesso alcuni errori proprio per questo motivo. Il portiere ormai è parte attiva del gioco del calcio anche nel giro palla. A mio avviso i portieri non cambiano le partite con i piedi, ma bensì con le mani e con la personalità".