Francesco Flachi, ex attaccante ammirato in Serie A con la maglia della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dell'avvio di campionato dell'Inter di Simone Inzaghi e del Milan di Stefano Pioli. "Mi hanno impressionato entrambe - ha assicurato -. Non pensavo l'Inter, che è devastante, il Milan con Pulisic e Loftus-Cheek ha guadagnato anche a livello di mentalità. Ma occhio anche alla Roma con Lukaku".