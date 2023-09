Anche l'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, intervistato da Sky Sport dopo la partita vinta contro l'Atalanta, ha sottolineato l'importanza del successo odierno per rispondere dopo una battuta d'arresto pesante come quelal contro l'Inter, che ha lasciato il segno tra i gigliati: "Era molto importante dare una risposta in campionato, il nostro obiettivo era entrare nei gironi di Conference, ma ci è rimasto in gola il ko subito contro l'Inter. Era importante dare una risposta davanti al nostro pubblico che ci ha sostenuti dal primo all'ultimo minuto. Dovevamo fare di tutto per portare a casa questi tre punti".