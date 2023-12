Vigilia di Coppa Italia per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che domani debutta nella manifestazione ospitando il Parma. Il tecnico viola, parlando ai canali ufficiali gigliati, torna con la mente alla cavalcata dello scorso anno: "È una competizione importante, ci teniamo a superare il turno. Queste partite vanno onorate e giocate con grande spirito. Siamo reduci da quella finale che abbiamo perso e ci ha lasciato grande amaro in bocca. È bello però andare avanti e sognare. Cercheremo di fare tutto il possibile per passare il turno".