Inter, Roma e Fiorentina sono in finale di Champions, Europa e Conference League. Un risultato che secondo Vincenzo Italiano dimostra che il calcio italiano "sta tornando a livelli importanti, sono tre finali meritate e tutte daremo l'anima per vincere. Traguardo fantastico per il nostro paese". Parlando a Sky Sport, però, il tecnico viola non dimentica gli altri appuntamenti fissati in calendario, compresa la finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Felicità enorme, ora però prepariamoci perché vogliamo fare bene queste due finali e mettere in difficoltà due avversarie che sulla carta sono più brave di noi. Lotteremo fino in fondo".