Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato sulla sconfitta contro l'Inter a margine della premiazione del Torrino d'Oro. "Pure noi abbiamo vinto in passato 4-0, 5-1... La stagione è iniziata con 4 punti in tre partite, che non è troppo peggio delle altre stagioni. Sono sicuro che quest'anno, nelle prime 19 partite, faremo meglio di quanto fatto lo scorso anno nel girone d'andata", le parole raccolte da Tmw.