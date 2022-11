L'attaccante della Fiorentina Arthur Cabral, dopo la trasferta lettone di giovedì in Conference League, ha parlato al canale Tik Tok della società viola: "Ci sto prendendo gusto a far gol, adesso vengo da tre reti con Inter, Spezia e Riga. Sono stato sempre positivo in questi mesi ma ora sono più felice perché ho ricominciato a segnare: nella mia vita ho fatto sempre gol, è questo ciò che so fare".