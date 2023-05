Lo stadio Olimpico di Roma si prepara ad ospitare la Finale di Coppa Italia Frecciarossa, in palio il prossimo 24 maggio tra Fiorentina e Inter. Un evento per il quale la Lega Serie A ha predisposto una copertura a livello immagini televisive di prima categoria: modalità di ripresa innovative con ottiche cinematografiche, telecamere mai usate prima in una partita di calcio e un drone, accompagneranno i tifosi nel racconto di tutto l’evento, dal pre-partita fino ai festeggiamenti per la conquista del trofeo.

Una grande produzione televisiva, con l’impiego di oltre 38 telecamere sul campo (tra telecamere Host, del canale tematico Club, di realizzazione contenuti speciali ad uso social media e telecamere di integrazione del primario Licenziatario nazionale Mediaset e del Broadcaster internazionale ESPN), inclusi, oltre alla Steadycam “Venice” e ad un Gimbal aggiuntivo con ottica cinematografica, un drone e la Robycam che consente immagini aeree fino ad un minimo di 15 metri dal terreno di gioco. Un’altra grande novità saranno le immagini prodotte da una Rail-Cam brandizzata Frecciarossa, Title Sponsor della competizione, che si muoverà su binari posizionati in opposite sul lato lungo del campo, all’altezza del terreno di gioco, fornendo un punto di vista unico e ravvicinato in movimento sulle azioni, che sarà riproposto nei replay con grafica dedicata a Frecciarossa. Uno spettacolo che sarà visto a livello mondiale: saranno ben 165 i Paesi collegati con più di 35 broadcaster esteri in azione.